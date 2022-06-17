Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Страны Западного мира пытаются не замечать, что на планете в последние годы сформировались новые мощные центры силы, считая всех, кто живет за пределами «золотого миллиарда», людьми второго сорта, заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

При этом каждый из этих новых центров имеет право на защиту своего суверенитета.

«Речь идет о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитке, глобальной экономике <…>Ошибочно полагать, что время перемен можно пересидеть, переждать, и всё вернется на круги своя, будет как и прежде — не будет», — сказал Путин.

Но элиты Запада пребывают в иллюзиях, цепляются за тени прошлого, думают так будет вечно. «Вечного ничего не бывает», — сказал президент

Они пытаются противодействовать ходу истории, находятся в плену своих же собственных заблуждений, считают всё остальное периферией, задним двором, людей, живущих там — людьми второго сорта.