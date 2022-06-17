Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Эпоха однополярного мира закончилась. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Эпоха однополярного миропорядка завершилась. Начать хочу с этого, без этого никуда не деться. Завершилась, несмотря на все попытки её сохранить, законсервировать любыми средствам», — заявил Путин.

«Это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами. Шаблоны здесь не работают», — указал он.