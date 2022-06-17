Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны», — заявил Путин.

«Подорваны, к сожалению, нашими партнёрами на Западе. И сделано это намеренно — ради амбиций, во имя устаревших геополитических иллюзий», — указал он.