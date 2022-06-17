Париж, , 15:41 — REGNUM Археологи национального института превентивных археологических исследований (Inrap) обнаружили останки торгового корабля VIII века на берегу Гаронны, недалеко от Бордо, сообщает Franceinfo.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Место раскопок открыто для посещения в Европейские дни археологии с 17 по 19 июня.

Это кораблекрушение, которому более 1300 лет, является исключительным, потому что находка дает представление о малоизученном периоде в истории мореплавания и кораблестроения.

Обломки будут полностью очищены и задокументированы. Лодка могла перевозить сыпучие грузы.

Обломки корабля находятся в хорошем состоянии, некоторые детали, такие как веревки, сохранились. В конструкции используются разные породы дерева, дуб и хвойные породы.