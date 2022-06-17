Париж, 17 июня, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Археологи национального института превентивных археологических исследований (Inrap) обнаружили останки торгового корабля VIII века на берегу Гаронны, недалеко от Бордо, сообщает Franceinfo.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

Место раскопок открыто для посещения в Европейские дни археологии с 17 по 19 июня.

Это кораблекрушение, которому более 1300 лет, является исключительным, потому что находка дает представление о малоизученном периоде в истории мореплавания и кораблестроения.

Обломки будут полностью очищены и задокументированы. Лодка могла перевозить сыпучие грузы.

Обломки корабля находятся в хорошем состоянии, некоторые детали, такие как веревки, сохранились. В конструкции используются разные породы дерева, дуб и хвойные породы.