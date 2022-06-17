Москва, , 15:38 — REGNUM Ситуация в мировой экономике усугубляется диспропорциями между финансовым и реальным секторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Импортозамещение Www.ank72.ru/

«Мировая экономика в настоящее время вступает в структурный кризис, усугубляемый обострением геополитической конфронтации, — констатировал он. — Нарушаются привычные производственные связи, логистические цепочки, глобализация мировых экономических отношений переживает кризис. Действия западных стран по заморозке российских активов привели к кризису доверия к мировым финансовым и экономическим институтам, к доллару как к надежной валюте, которая в последние десятилетия служила основным средством международных взаиморасчетов. Ситуация усугубляется диспропорциями между финансовым и реальным секторами экономики».

Как пояснил Мастеров, уровень перенасыщения финансового сектора деньгами не подкрепляется соответствующим ростом реальной экономики.

«Это становится одним из факторов инфляции, а также создает риски нового мирового финансового кризиса», — сказал он.

Кроме того, Мастеров объяснил, что нарушение экономических отношений между странами как вследствие пандемии, так и в условиях нарастающей геополитической конфронтации показало серьезную уязвимость экономик разных государств к внешним угрозам, их зависимость от попыток использовать экономические отношения в качестве средства геополитического давления.

«Российская экономика столкнулась с проблемами импортозамещения, прежде всего в части высокотехнологичной продукции, в области микроэлектроники, что в современных условиях ведет к проблемам во многих отраслях промышленности. В свою очередь, страны Запада оказались уязвимыми в области энергетической и продовольственной безопасности, что также стало одной из причин разгона инфляции», — констатировал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Олег Луняков объяснил, как идет подстройка российской экономики под новые макроэкономические условия.

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