Екатеринбург, , 15:30 — REGNUM В Екатеринбурге арестовали директора Института физкультуры и спорта Уральского федерального университета Евгения Шурманова. Такое решение принял Верх-Исетский райсуд города.

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В СИЗО он пробудет до 8 августа. Впрочем, пока у него есть возможность обжаловать постановление.

Гражданин проходит по уголовному делу о мошенничестве. Как сообщало ИА REGNUM, его задержали 15 июня.

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