Галле, Германия, 17 июня, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов выбыл с турнира в Галле (Германия). Об этом 17 июня сообщает ИА REGNUM.

Www.daviscup.com Карен Хачанов

Хачанов проиграл представителю Германии Оскару Отте в четвертьфинале турнира. Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.

В полуфинале турнира Отте сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания).