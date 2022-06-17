Бухарест, 17 июня, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Бухаресте в возрасте 90 лет скончался румынский актер театра и кино Александру Лулеску. Об этом 17 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Траур

Согласно официальной информации, смерть Лулеску наступила по естественным причинам. «Он никогда не жаловался на здоровье и до последнего дня оставался активным членом артистического сообщества», — говорится в некрологе, подписанным Союзом артистов Румынии.

А. Лулеску знаменит своими ролями в театральных постановках «Богемский скандал» и «Страницы старого журнала», с успехом проходивших на подмостках сцен Италии, Великобритании и США. Советскому зрителю он известен главными ролями в спектаклях «Приходите вечером» и «День любви», ставившихся в рамках гастролей Румынского театра в Москве и Ленинграде в 1969-м — 1975 годах.