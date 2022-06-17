Ростов-на-Дону, , 15:15 — REGNUM Ростовские власти видят перспективы создания единого рынка газомоторного топлива с Донбассом. Об этом 17 июня на сессии Петербургского международного экономического форума заявил донской губернатор Василий Голубев.

Заправка автобуса на новой газовой АЗС Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть еще одна задача — помогать нашим соседям, регионам Донбасса, которые имеют 600 километров границы с Ростовской областью, и все пути идут через наш регион. Уверен, что поддержка «Газпрома» и совместные усилия дают возможности для создания единого комплексного рынка газомоторного топлива, который, очевидно, имеет большие перспективы», — сказал глава региона.

По словам Голубева, до конца 2022 года в Ростовской области будут работать не менее 52 объектов газозаправочной инфраструктуры, а в следующем году инвесторы планируют построить ещё 11 объектов.

В Ростовской области общее число автомобилей, использующих газомоторное топливо, уже превышает 13 тыс. единиц.