Пхеньян, , 15:17 — REGNUM Ближайшие помощники главы КНДР Ким Чен Ына, включая сестру северокорейского лидера Ким Е Чжон, направили партию медикаментов в город Хэджу провинции Хванхэ-Намдо, где ранее зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания. Об этом 17 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, работники ЦК Трудовой партии Кореи и их семьи подготовили медикаменты, продукты и бытовые товары, необходимые для лечения и стабилизации жизни людей в городе Хэчжу и уезде Канрён.

Известно, что вспышка острого кишечного заболевания была зафиксирована медиками КНДР 16 июня.

Сообщается, что партия медикаментов, направленная главой народной республики Ким Чен Ыном 16 июня, уже доставлена в город Хэчжу.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в КНДР выявили 23 160 человек с симптомами лихорадки.

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