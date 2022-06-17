Бобруйск, Белоруссия, 17 июня, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в течение ближайшего времени обсудить ситуацию на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил об этом 17 июня в ходе общения с работниками ОАО «Белшина» в Бобруйске, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Что касается прогноза, никто не знает. Подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить: «Ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день…» В ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности», — сказал он, говоря о ситуации на Украине.

Также Лукашенко добавил, что он считает события на украинской территории только началом «крупного передала мира», при котором больше всего пострадают небольшие и средние государства.

«Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой», — пояснил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что исхода событий на Украине никто не знает, однако они станут началом для передела мира.