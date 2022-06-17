Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил значение рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) в работе с бизнесом. Об этом губернатор сказал на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Для нас рейтинг — это постоянный поиск, поиск решения тех проблем, которые мешают бизнесу. Каждый следующий год, а они летят очень быстро, мы должны показывать новые результаты, новые инновации внедрять», — заявил Воробьёв.

Губернатор Подмосковья отметил важность диалога и возможности получения обратной связи с АСИ и с командой правительства РФ по разным направлениям. Такое сотрудничество, по мнению Воробьёва, позволяет регионам уточнять, делать акценты на каких-то показателях рейтинга и пытаться их улучшить совместными усилиями.

Глава региона добавил, что перед Московской областью стоит задача демонстрировать новые результаты, а их мерилом будет новый бизнес, создание новых рабочих мест и технологий. Напомним, что Московская область заняла третье место в рейтинге состояния инвестиционного климата.

Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ, на втором месте — Татария.