Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис упрекнул своего земляка, главу Чувашии Олега Николаева за то, что тот не пригласил его на фестиваль в Чебоксары. Диалог между руководителями регионов стал распространяться в телеграм-каналах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ПМЭФ Дарья Драй © ИА REGNUM

Диалог произошёл на одном из мероприятий Петербургского международного экономического форума, где главы Мурманской области и Чувашии сидели бок о бок в президиуме.

»… На фестиваль пива не позвал. Ладно всех остальных, но я-то… я в Чувашии родился», — театрально недоумевал мурманский губернатор Андрей Чибис.

«А я специально не позвал, думаю…» — начал оправдываться глава Чувашии Олег Николаев, но не успел договорить.

«Специально не позвал!» — ещё больше поразился Чибис.

«А если бы позвал, то не поехали бы. В виду того, что не позвал, захотели поехать. Достиг цели», — договорил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Чибис является уроженцем Чебоксар.