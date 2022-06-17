Москва, 17 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Гибкость российской экономики заключается в консолидации общества в ответ на принятые правительством РФ административные меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета, директор научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета Олег Луняков. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что российская экономика продемонстрировала неожиданную гибкость.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Гибкость российской экономики прежде всего заключается в консолидации общества в ответ на принятые правительством административные меры по контролю за движением капитала, обязательной продажи валютной выручки на фоне неординарного роста цен на экспортируемые энергоносители, — сказал Луняков. — Кроме того, скорость реакции и качество реализуемых правительством и ЦБ мер по поддержке населения и бизнеса говорит о зрелости рыночных институтов в России, сформированности управленческих кадров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что российская экономика продемонстрировала совершенно неожиданную гибкость.