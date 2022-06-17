Москва, , 14:46 — REGNUM Мировые экономика и финансы в ближайшие годы станут «болевой» точкой пристального внимания всех развитых и развивающихся стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал рассуждения главы Сбербанка Германа Грефа о том, что «если ничего не делать», то экономика РФ вернется на уровень 2021 года только через десять лет.

Инфляция Picserver.org

«Ожидаемое падение мирового финансового фондового и долгового рынков пока планируется плавным, но в любой момент может свалиться в штопор. Инфляция — главный фактор нестабильности, а борьба с ней больше похожа на бой с тенью, так как пытаются лечить симптомы, а не причины болезни, — сказал Ордов. — В ближайшие годы, возможно, произойдут отрицательные изменения в уровне и качестве жизни многих граждан западных стран и «уровень прошлого года» придется достигать всем мировым державам».

При этом, как подчеркнул Ордов, главным останется вопрос, какой через 10 лет вернется российская экономика, какие структурные изменения произойдут либо должны произойти?

«Если это будет экономика, в которой газ продается за рубли (торговля с Индией идет в рублях и рупиях, в с Китаем — в юанях и рублях), в которой преодолена критическая зависимость от компонентной базы и компании базовых отраслей занимают лидирующие позиции, то 10 лет — это не такой уж и большой срок для подобной трансформации. Возврат «к уровню прошлого года» не может быть целью, но промежуточным этапом оценки эффективности эволюции российской экономики стать может», — также добавил директор Высшей школы финансов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что в случае, если «ничего не делать», экономика России на фоне введенных Западом масштабных санкций, вернется на уровень 2021 года только через десять лет.

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