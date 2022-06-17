Севилья, Испания, 17 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Кандидат от «Народной партии» (Partido Popular) на переизбрание на пост главы правительства Андалусии Хуанма Морено отверг «шантажирующую» позицию, которую занял «Голос» (Vox), требуя вхождения в правительство в качестве непременного условия поддержки кандидатуры политика. Об этом пишет агентство EFE.

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Он также предупредил, что блокирование вхождения в должность главы правительства в случае его победы «дорого им обойдется».

Ранее в «Голосе» заявили, что не приемлют шантажа в своём отношении в вопросе формирования регионального правительства.