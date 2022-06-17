Вашингтон, , 14:34 — REGNUM США в одиночку удерживают цены на рынке энергоносителей от еще большего взлета путем продажи значительной части своего стратегического нефтяного резерва, сообщает 17 июня Bloomberg. Но Вашингтон не может использовать его вечно: это ограниченный запас, которым пытаются покрыть потенциально неограниченный дефицит. Еще тревожнее то, что США истощают свой запас гораздо быстрее, чем кажется.

Нефтедобыча Investors.com

Международное энергетическое агентство ранее на этой неделе предупредило, что «мировое предложение нефти, возможно, будет с трудом поспевать за спросом в следующем [2023] году». Стратегический нефтяной резерв может стать последней подушкой безопасности в конце 2022 года и в 2023 году для сдерживания цен на нефть, а вслед за ними и глобальной инфляции. То, как председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги по всему миру будут поступать с процентными ставками, во многом зависит от развития ситуации на рынке энергоносителей.

За последний год Белый дом продал почти 115 миллионов баррелей из своего резерва, причем с середины мая 2022 года объем поставок вырос до рекордно высокого уровня — почти миллион баррелей в день. При нынешних темпах США продают из своих запасов больше баррелей, чем производят большинство средних стран ОПЕК, таких как Алжир или Ангола.

Если Вашингтон сохранит нынешние темпы, то к концу октября, когда продажи должны прекратиться, резерв сократится до 40-летнего минимума в 358 млн баррелей. Год назад в резерве насчитывал 621 млн баррелей. При сегодняшнем состоянии нефтяного рынка трудно представить себе, каким образом Вашингтон сможет прекратить продажи в октябре. А отсутствие этого дополнительного предложения будет означать быстрое истощение коммерческих запасов, что окажет повышательное давление на нефтяные цены.

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