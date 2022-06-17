Госдеп США: КНДР не реагирует на предложения о возобновлении диалога
Вашингтон, 17 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. КНДР по-прежнему не реагирует на предложения США о возобновлении диалога, заявил 16 июня журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.
U.S. Department of State
Нед Прайс
В ходе брифинга представитель США подчеркнул, что Вашингтон сохраняет прежнюю позицию в отношении Северной Кореи, акцентируя внимания на том, что США по-прежнему готовы встретиться с представителями КНДР без каких-либо предварительных условий.
Прайс напомнил, что Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином, отметил, что Вашингтон не имеет враждебных намерений в отношении Пхеньяна.
Он также добавил, что северокорейская политика США нацелена на полную денуклеаризацию Корейского полуострова.