Волгоград, , 14:49 — REGNUM Новую госпрограмму замены коммунальной технику на газомоторную предложил в рамках ПМЭФ-2022 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает 17 июня пресс-служба администрации региона.

Газовая автозаправка Gazprom.ru

Андрей Бочаров стал одним из спикеров трека «На пути к устойчивому будущему: «зелёная» альтернатива традиционному топливу», где выступил с предложением о формировании отдельной государственной программы по обновлению коммунальной техники и переводу её на газомоторное топливо.

«Давайте посмотрим реально на технику, которая есть в муниципальных образованиях для ЖКХ. Переоборудование её не имеет никакого смысла — износ зачастую приближается к 100%. Поэтому сегодня, когда мы говорим о серьёзной государственной задаче и формировании госпрограммы, а она крайне необходима, мы должны предусмотреть обеспечение коммунальной техникой на газомоторном топливе за счёт государственных средств, федерального бюджета. А региону и «Газпрому» поручить формирование инфраструктуры и сервисного обслуживания. Вот тогда мы уйдём от разговоров и перейдём к реальному делу. Если этого решения не будет, то будет затруднительно. Если это государственная задача, то мы должны по-государственному к ней подходить. Вот мы по-государственному подошли к дорогам: занялись серьёзно федеральными, региональными и местными дорогами — стоят чёткие установки, и сдвижка по этому направлению есть. Если мы для себя поставим такую задачу и предусмотрим это в федеральном бюджете, то реализация будет. Уверен, что губернаторы поддержат такое предложение», — считает Андрей Бочаров.

В Волгоградской области сейчас действует 21 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция, на льготных условиях с 2019 года в регионе переоборудовали 833 транспортных средств.

На природном газе в регионе работают 3 253 автомобиля, в том числе 320 автобусов — в составе общественного транспорта Волгограда.