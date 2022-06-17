Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. На систему аккредитации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) начались массированные DDoS-атаки. Об этом 17 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Alexhost.ru DDoS-атака

«Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные атаки DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации форума», — сказал Песков.

Он отметил, что была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска. Из-за этого возникла заминка с получением бейждей с подтверждением прохода на основную планёрку.

По его словам, сейчас специалисты работают, чтобы устранить проблему, но на это необходимо время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин перенёс своё с выступление на ПМЭФ на один час из-за DDOS-атак.