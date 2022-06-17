Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Из-за хакерских атак на ресурсы ПМЭФ-2022, которые нарушили систему пропуска на пленарное заседание, президент России Владимир Путин перенес на час свое выступление на форуме. Об этом 17 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, на системы ПМЭФ, включая системы аккредитации, были начаты массированные DDoS-атаки.

«К сожалению, там возникла заминка с получением бейджей, с подтверждением прохода и так далее, на основную пленарку. Специалисты сейчас работают над тем, чтобы эту проблему устранить, она устраняемая, мы это починим, но на это потребуется время. В этой связи президент принял решение перенести свое выступление на час», — сказал он.

Также Песков уточнил, что по этой причине выступление российского лидера состоится в 15:00 мск, а не в 14:00 как это было запланировано и за это время на ПМЭФ примут все исчерпывающие меры для устранения последствий кибератак, всё наладят и обеспечена возможность для всех, кто должен присутствовать на пленарном заседании мероприятия, присутствовать на нём.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов заявил, что в России ряд базовых институтов работает лучше, чем в странах «Группы семи» (G7).