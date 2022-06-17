Исламабад, 17 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Манзур Паштин, лидер пуштунского движения в Пакистане, раскритиковал обращение пакистанских силовиков и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с афганскими больными и мигрантами на пограничных пунктах Спинбулдак и Чаман. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Wikipedia.org Граница Афганистана и Пакистана

Он говорит, что транспортировка афганских полезных ископаемых в Пакистан осуществляется легко и быстро, но прохождение пациентов и мигрантов сопряжено с большими трудностями. Лидер движения в защиту пуштунов написал на своих официальных страницах в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter, что положение малого бизнеса по обе стороны границы в последние месяцы ухудшилось.

Гаусулла, глава местного профсоюза рабочих, говорит, что с приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экспорт полезных ископаемых из Афганистана в Пакистан увеличился, но местный малый бизнес столкнулся с трудностями.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продал половину Афганистана. Перевозка угля и других полезных ископаемых проходит беспрерывно, но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мешают работе местного населения», — сказал профсоюзный лидер.

До того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти, тысячи местных жителей, известных в этом районе как «лагарбан», занимались бизнесом по обе стороны границы, пересекая пункты пограничного контроля Спинбулдак в Афганистане и Чаман в Пакистане без виз. Они говорят, что жители приграничных районов Пакистана легко въезжают на территорию Афганистана, но афганские граждане не могут пересечь границу в Спинбулдаке без взятки.

Манзур Паштин также отметил, что «взятки берутся у людей, которые сопровождают едущих на лечение» людей. Он призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскую полицию прекратить притеснять афганских беженцев.

На митинге протеста членов местного профсоюза его глава Гаусулла раскритиковал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвав соглашение, которое радикалы подписали с пакистанскими силами в отношении пункта Спинбулдак, оскорбительным для людей, особенно женщин, намеревающихся въехать в Пакистан.

Критика жестокого обращения пакистанских военных на границе с афганскими беженцами также была размещена в социальных сетях. Некоторые пользователи опубликовали фотографию, на которой, пакистанские военные якобы «обыскивают» женщин, пытающихся въехать в Пакистан.