Тбилиси, 17 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Вице-спикера Сейма (парламента) Польши Малогажату Госевскую не пустили навестить осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в клинике «Вивамеди» в Тбилиси. Об этом она 17 июня сообщила журналистам.

(сс) Kancelaria Sejmu. Aleksander Zieliński Малгожата Госевская

«Мне в очередной раз отказали во встрече с президентом Саакашвили, несмотря на то, что это обещание дал мне премьер-министр [Грузии Ираклий] Гарибашвили в присутствии премьер-министра [Польши Матеуша] Моравецкого», — сказала Госевская.

Она также заявила, что «европейские принципы демократии» не допускают, чтобы наказывали демократически избранного бывшего президента. Если такое происходит в стране с экс-президентом, то, по мнению вице-спикера Сейма, к простым гражданам относятся якобы ещё хуже.

Напомним, Саакашвили бежал их Грузии в 2013 году незадолго до окончания его президентского срока. Вскоре на родине против него возбудили уголовные дела, а потом заочно признали виновным за приказ организовать избиение депутата, а также за помилование в обход процедуры осужденных за убийство. Также Саакашвили обвиняют в растрате средств на содержание президента и за приказ о жёстком разгоне протестного митинга оппозиции.

Экс-президент тайно вернулся в Грузию и был задержан 1 октября. Его поместили в тюрьму и в его отношении возбудили еще одно уголовное дело — за нарушение государственной границы.