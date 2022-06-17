Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В России ряд базовых институтов работает лучше, чем в странах «Группы семи» (G7). Об этом 17 июня заявил председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Шувалов

По мнению Шувалова, на протяжении последних 30 лет в России шло формирование нового капиталистического строя и потому на данный момент отечественная экономика и социальная сфера оказались «совершенно в другом состоянии».

«Базовые институты, созданные за 30 лет, — это качественные финансовые регуляторы и налоговая. Ряд базовых институтов России более совершенны, чем в странах G7», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что часть топ-менеджеров ушла из банка из-за антироссийских санкций, однако ситуация не стала критической и им были найдены замены.