Вашингтон, 17 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Афганская новостная сеть TOLO получила специальную награду One World Media 2022 года. Корреспондент ВВС Ялда Хаким получила награду от имени TOLO News. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Она сказала, что, несмотря на множество проблем, репортеры TOLO News продолжают бесстрашно освещать события и стали голосом афганцев.

One World Media — некоммерческая организация, которая поддерживает журналистов и ежегодно присуждает премии СМИ и журналистам в различных номинациях.