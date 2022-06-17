Кишинёв, 17 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду приветствует решение Европейской комиссии присвоить республике статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Рекомендация основана на понимании того, что наша страна приложит дополнительные усилия в таких ключевых областях, как реформа правосудия, борьба с коррупцией, государственное управление и права человека», — заявила Санду.

Она добавила, что рассчитывает также на положительное решение Европейского совета, заседание которого пройдёт с 23 по 24 июня. Там будет принято окончательное решение по данному вопросу.

Напомним, сегодня, 17 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что рекомендовано предоставить статус кандидата Молдавии и Украине. Насчёт Грузии по данному вопросу рекомендовано подождать.