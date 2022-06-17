Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Грузовые электромобили отечественного производства будут востребованы на Вологодчине. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

«Посмотрел на ПМЭФ первый отечественный грузовой электромобиль. 300 км хода на одном заряде, 8 руб. за тонну перевозки на километр (против 12-13 руб. на бензине и газе). Это интересно для наших муниципальных предприятий. Ждём от производителя предложения о сотрудничестве», — написал градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, российский электрический грузовик EVM PRO представлен на ПМЭФ-2022 — серийное производство планируется запустить в сентябре.