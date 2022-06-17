Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и главный исполнительный директор компании «Хейнекен» Георгиос Полименакос в рамках Питерского международного экономического форума обсудили работу предприятия на территории региона. Подробности 17 июня сообщает пресс-служба областного правитиельства.

Правительство Иркутской области Губернатор Приангарья и главный исполнительный директор «Хейнекен Россия» обсудили будущее работы филиала «Пивоварня Хейнекен Байкал»

В Иркутской области компания представлена филиалом «Пивоварня Хейнекен Байкал», которая является крупнейшим производителем пива в Восточной Сибири. На производстве занято 130 человек.

Стороны выразили заинтересованность в сохранении в Приангарье действующего производства и рабочих мест. Для Иркутской области также важно, чтобы объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет региона оставался на уровне не ниже 2021 года.

«Пивоварня Байкал- надёжный и ответственный партнёр, вносит достойный вклад в развитие регионального промышленного комплекса. В текущей ситуации для нас прежде всего важно сохранить производство и рабочие места в Иркутской области», — сказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

«В сложившейся экономической ситуации, необходимо найти локальных поставщиков, наладить новые логистические цепочки, чтобы мы могли передать полноценно функционирующий бизнес новому владельцу. Сохранение рабочих мест и гарантии выплаты заработной платы являются для нас приоритетом в данном процессе», — считает Георгиос Полименакос.

Во время переговоров Игорь Кобзев и Георгиос Полименакос обсудили планы производства, а также возможные меры поддержки предприятия в текущей экономической ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, Иркутская область вошла в число лидеров роста Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

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