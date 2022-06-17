Брюссель, 17 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов в члены ЕС, сообщает Le Figaro.

Thijs ter Haar Флаги ЕС

Это предложение будет изучено 23 и 24 июня в ходе европейского саммита. Лидеры 27 стран ЕС должны будут единогласно поддержать это предложение.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила митинг в поддержку курса на евроинтеграцию, но приняла меры для его организации, поэтому там было так мало участников.

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