Симферополь, 17 июня 2022, 13:37 — REGNUM Республика Крым поднялась на четыре позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составленного Агентством стратегических инициатив по итогам 2021 года, и вошёл в десятку лучших регионов. Об этом 17 июня написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Презентация результатов рейтинга состоялась 17 июня в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.
Добавим, что лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2022 году, по итогам 2021 года, стала Москва.