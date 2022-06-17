Симферополь, 17 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Республика Крым поднялась на четыре позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составленного Агентством стратегических инициатив по итогам 2021 года, и вошёл в десятку лучших регионов. Об этом 17 июня написал в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

Презентация результатов рейтинга состоялась 17 июня в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

«Благодаря планомерной и систематической работе по созданию комфортных условий для бизнеса Республика Крым показала хороший результат и поднялась с 11 позиции на 7 по сравнению с прошлым годом. Это хороший и достойный результат для республики и высокая оценка работы инвестиционной команды, экономического блока крымского правительства по привлечению инвестиций», — написал глава Крыма.

Добавим, что лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2022 году, по итогам 2021 года, стала Москва.