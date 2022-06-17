Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Развитие транспортных коридоров между российскими городами позволит улучшить синергию между ними. О путях совместного развития городов в рамках агломераций сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы Stroi.mos.ru

«Транспортные коридоры, которые схлопнуты на расстоянии — это как раз то, самое важное, что позволит усилить синергию и кооперацию между крупными городами и никуда не переезжать», — считает Ефимов.

В пример заместитель мэра Москвы привёл опыт столицы, когда за счёт скоростного сообщения Москвы с другими регионами Центрального федерального округа люди готовы потратить 45 минут или час на то, чтобы добраться до работы в Москве, оставаясь жить в своих городах и других населенных пунктах.

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