Донецк, 17 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Киевские формирования с позиций в оккупированной Авдеевке обстреляли Донецк. Об этом 17 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:45 в СЦКК зафиксировали атаку по Киевскому району Донецка. По городу выпустили восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, главной целью специальной военной операции России является обеспечение безопасности и спасение людей Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.