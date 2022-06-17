Москва, 17 июня, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Информацией об американских наёмниках, которые воевали на стороне Украины и якобы попали в плен к российским военным, в Кремле не располагают. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 17 июня журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Предположительно, граждане США Александр Дрюк и Энди Хюйн попали в плен в пригороде Харькова. Американский Госдепартамент контактирует с родственниками наёмников, украинскими властями и Красным крестом, чтобы выяснить их судьбу.

«Нам ничего не известно», — ответил Песков на вопрос, знают ли в Кремле что-то о подлинности информации о пленных.

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