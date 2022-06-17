Пензенская область и компания «АГрупп» договорились о взаимодействии
Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с председателем совета директоров ООО «АГрупп» Сергеем Абрамовым. Меморандум предполагает комплексное развитие территорий в Пензе, отметил глава региона.
Проект планируется реализовать на участке свыше 122 гектаров. На данной площади появится современное промышленное производство. Кроме этого предполагается строительство жилых домов, социальных объектов и благоустройство.
«Мы заинтересованы в том, чтобы незадействованные сейчас площадки осваивались, на их месте возникали новые производства, создавалась инфраструктура. Тогда никакие санкции нам будут не страшны», — написал губернатор в своем телеграм-канале.
ИА REGNUM ранее сообщало, исламская Республика Иран и Россия достигли предварительного меморандума о взаимопонимании о совместном производстве судов для начала движения по коридору Север-Юг и обеспечения перевозок в Каспийском море.
Читайте также: Иран и Россия подписали меморандум по совместному производству судов