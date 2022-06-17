Москва, , 17:03 — REGNUM Позиция Касым-Жомарта Токаева показывает, что политика Казахстана в отношении России после смещения Нурсултана Назарбаева не изменилась. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Политика Казахстана по-прежнему строится на максимальном использовании России в своих интересах при уклонении от выполнения союзнических обязательств в отношении нашей страны», — заявил эксперт.

Прикрываясь союзнической фразеологией, Казахстан продолжает проводить внутреннюю политику, направленную на построение этнократического казахского государства, где титульный этнос обладает большими правами, чем русские и другие этнические группы.

Напомним, что 15 июня в своём интервью российскому телеканалу президент Казахстана заявил о том, что его страна будет соблюдать западные санкции в отношении России.