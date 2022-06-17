Новосибирск, 17 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме

«Культура и наука, медицина и образование, малое и среднее предпринимательство, промышленная сфера и агропром: Новосибирская область и Луганская Народная Республика будут взаимодействовать в рамках этих и многих других направлений», — уточнили в администрации региона.

По словам Пасечника, «любая помощь, которая будет предложена правительством Новосибирской области, будет принята со словами благодарности».

«Уверен, что новосибирские специалисты уже определили объекты первой очереди, первой необходимости восстановления, второй очереди, и на долгосрочную перспективу. Наша основная задача — комфортное проживание жителей Республики на нашей территории», — подчеркнул он.

Травников подтвердил, что новосибирские специалисты уже работают на территории Беловодского района Луганской Народной Республики.