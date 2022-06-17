Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Бизнесмены, заинтересованные в дальнейшем сотрудничестве с Россией, есть в недружественных странах. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал 17 июня на полях ПМЭФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, и российский президент Владимир Путин, и министры не раз обещали особое внимание и заботу предпринимателям, которые сохранят с Россией дружеские отношения. Многие компании, покидающие Россию, продолжают контактировать с властями, в дальнейшем они хотят вернуться.

«Ну смотрите, страны недружественные, государства недружественные, а точнее, даже их руководство, которое так недружественно действует в нашем отношении, они недружественные, а бизнесмены, заинтересованные в нашем рынке, — они остаются дружественными, и они останутся таковыми и будут объектом нашего особого внимания и заботы», — сказал Песков в интервью «Известиям».

Иностранные бизнесмены испытывают беспрецедентное давление, их обходят, им звонят и угрожают. Этим занимаются США. Но предприниматели заинтересованы в работе с Россией, они приезжают, они будут пытаться занять ниши, которые остаются после ухода других компаний, добавил он.

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