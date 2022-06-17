Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Число жителей агломераций России за последние десять лет увеличилось на 9%, сообщил 17 июня на Петербургского международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

По словам министра, развитие агломераций — естественный процесс, который сопровождает и экономический рост, и инфраструктурные изменения экономики.

«У нас за последние десять лет число проживающих в наших агломерациях увеличилось на 9% — это в три раза быстрее, чем за последние 20 лет», — отметил Решетников, указав на то, что постковидная реальность это противоречие между ростом агломераций и стягиванием населения в центр «чуть-чуть примирила».

«IT, связь, удаленка и так далее — всё это, по большему счету, расширило границы агломераций. Стало возможно жить подальше, работать удаленно, раз в неделю приезжать и так далее. Мы видим изменения для экономики, поэтому границы агломераций можем уточнить», — заключил Решетников.

Напомним, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал четыре потенциальные агломерации в России, помимо Московской и Петербургской.