Ижевск, 17 июня, 2022, 13:00 — ИА Регнум. В качестве кандидата на пост главы Удмуртии от партии «Справедливая Россия — за правду» выдвинут депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов. Соответствующее решение принял центральный совет партии на заседании президиума 16 июня.

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Решение направлено для рассмотрения региональному отделению партии.

Отмечается, что уже второй созыв Белоусов представляет в Госдуме интересы Удмуртии. С декабря 2021 года он возглавляет региональное отделение партии.

ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно, что на пост главы Удмуртии будет выдвигаться действующий руководитель региона Александр Бречалов. Выборы главы республики и депутатов Госсоветы назначены на 11 сентября.

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