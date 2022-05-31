Ижевск, , 11:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин пожелал успехов главе Удмуртии Александру Бречалову, который планирует выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам встречи президента и главы республики в режиме видеоконференцсвязи.

Встреча президента РФ Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым kremlin.ru

Бречалов рассказал главе государства о ситуации в республике, начав со здравоохранения. В частности, по словам главы Удмуртии, в регионе регистрируется низкий уровень заболеваемости ковидом.

«С 2017 года укомплектованность наших больниц врачами выросла на 35 процентов. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» за пять лет открыты 90 фельдшерско-акушерских пунктов, построены две амбулатории, завершено строительство поликлиники в Ленинском районе Ижевска, поставлено 349 единиц медицинского оборудования и закуплено 149 автомобилей скорой медицинской помощи», — отчитался глава Удмуртии.

За пять лет по нацпроектам «Образование» и «Демография» построено 52 детских сада и 10 школ. Работает центр одаренных детей по модели «Сириуса».

«Ситуация на рынке труда в Удмуртии стабильная. На 1 мая у нас около шести тысяч официально безработных. При этом число вакансий превышает это количество втрое, их у нас около 17 тысяч», — заверил Бречалов.

Также Бречалов отметил увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса на 3 тыс. с начала прошлого года, рост экспорта малого бизнеса на 50%, рост индекса промпроизводства в первом квартале на 11%, обрабатывающих производств — на 20%, это лучшие результаты в России и ПФО.

«У нас много планов на ближайшие годы. Я готов и хочу работать дальше. Если Вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской Республики», — обратился к Путину действующий глава региона.

«Желаю Вам успехов! Всего хорошего», — завершил беседу президент России.

ИА REGNUM напоминает, Бречалов был назначен врио главы Удмуртии в апреле 2017 года. На выборах главы региона в сентябре того же года его кандидатуру поддержали более 78% от общего числа пришедших на выборы жителей республики.