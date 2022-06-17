Санкт-Петербург, , 13:04 — REGNUM На данный момент в России нет мощных агломерационных образований восточнее Новосибирска. Об этом 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Кудрин назвал четыре потенциальных агломерации, помимо столичных.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кудрин отметил, что России нужны динамичные центры развития, которые находятся ближе к Азии. Они могут стать и центрами логистики, и центрами поддержки торговли и взаимоотношений, экономических связей с восточным миром. При развитии восточных регионов РФ Кудрин допускает, что люди поедут с запада в эти города.

«Но дальше Новосибирска мы пока не видим таких мощных образований. Мы все понимаем, что Восток, Владивосток — наш мощный центр, порт. Мы хотим, чтобы он был и административно очень влиятельным. Пока там такой синергии не получается, по нашим оценкам», — сообщил Кудрин.

В качестве возможных российских агломераций Кудрин видит Уральскую (скоростными путями могут быть объединены Екатеринбург и Челябинск, а также, возможно, Пермь и Тюмень), Поволжскую (Казань, Самара, Ульяновск), Сибирскую (Новосибирск, Томск, Барнаул, Кемерово) и Южную (Краснодар и Ростов-на-Дону). Эти агломерации являются потенциальными, так как там уже наблюдается большая динамика развития.

Кудрин добавил, что создание агломераций не подразумевает объединение городов, а носит характер экономической интеграции, создания дополнительный связей.

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