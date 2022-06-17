Москва, 17 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. С осени 2022 года изменятся процедуры въезда туристов в страны Шенгенской зоны. ЕС вводит новую автоматическую систему въезда и выезда туристов, её называют самой амбициозной программой сбора биометрической информации в мире, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Tour-market.gr Шенгенская виза

Заработают два новшества: Европейская система информации и авторизации для путешествий (ETIAS) и сопутствующая ей система въезда-выезда (EES). Автоматизированная программа будет не только фиксировать отпечатки пальцев и изображения лиц всех прибывающих иностранных гостей, но и собирать эти данные при выезде во всех шенгенских воздушных и морских портах.

Базы данных ETIAS и EES будут взаимодействовать друг с другом, их смогут использовать пограничные власти всех стран Шенгенской зоны. Целями обеих программ являются укрепление внутренней безопасности, противодействие нелегальной миграции, предотвращение трансграничной преступности и терроризма.

ИА REGNUM сообщало, Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS), которая действует в ЕС с 2011 года.

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