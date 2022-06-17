Нью-Дели, , 12:37 — REGNUM Индия подтверждает свою полную поддержку концепции центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом, как сообщает Antara, заявил министр иностранных дел Индии.

АСЕАН, 2022 Asean.org

«Роль АСЕАН сегодня, возможно, еще более важна, учитывая геополитические вызовы и неопределенность, с которыми сталкивается мир. Индия полностью поддерживает сильную, единую и процветающую АСЕАН, центральная роль которой в Индо-Тихоокеанском регионе полностью признана», — заявил глава МИД Индии на специальной встрече министров иностранных дел АСЕАН-Индия в Нью-Дели.

Напомним, АСЕАН и Индия начали отношения в качестве партнеров по диалогу в 1992 году, затем партнерство расширилось до уровня саммита в 2002 году, а с 2012 года АСЕАН и Индия являются стратегическими партнерами.