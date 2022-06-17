Ростов-на-Дону, , 12:37 — REGNUM В Аксайском районе Ростовской области построят четыре завода по производству автоклавного газобетона, железобетонных изделий, тротуарной плитки, металлических конструкций и сооружений. Соглашение, скрепляющее планы донского правительства и двух компаний — «Южтехмонтаж» и «Дон Блок», подписано на полях ПМЭФ-2022, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 17 июня.

Подписано соглашение между правительством Ростовской области и двумя компаниями — «Южтехмонтаж» и «Дон Блок» Donland.ru

Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 4 млрд рублей. Реализация позволит создать до 500 рабочих мест. Отмечается, что два предприятия уже работают в Ростове-на-Дону, однако они будут перенесены и модернизированы.

«Принципиальным является то, что мы делаем очередные шаги по развитию промышленности строительной индустрии. Для нас это актуально: это полностью отечественная продукция. Строительная отрасль — приоритетная, и от её работы зависит обеспечение работы многих отраслей страны и региона. Потому этот проект — один из ключевых», — отметил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM сообщало, что в Октябрьском районе Ростовской области в расширение производства газобетона будет вложено 3 млрд рублей. Соглашение о строительстве в поселке Кадамовском второй очереди завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения подписано 17 июня на полях ПМЭФ-2022.

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