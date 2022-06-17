Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Агломерации Санкт-Петербурга и Москвы продолжат стягивать на себя все силы страны, если не развивать другие регионы России. Об этом 17 июня заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

Кудрин отметил, что Московская агломерация, в которую также входят Московская область и прилежащие территории, сегодня создаёт 26% российского ВВП. При этом эта доля всё время растёт из-за динамичности агломерации. Это достигается за счёт большой синергии и отсутствия потребности в нефтяных скважинах. А Петербургская агломерация пока что приносит 6% в ВВП России.

«То есть два региона создают больше 30%, треть. Причём дальше по стране всё очень неравномерно распределяется. И если мы ничего не будем делать, то их скорость будет опережать по развитию другие территории, и они будут на себя дальше стягивать все силы страны», — отметил Кудрин.

По его мнению, тема создания агломераций и мегаагломераций не ушла из повестки. Председатель Счётной палаты заявил, что в России может быть создано 3-4 агломерации. Если областные центры регионов соединить скоростными путями, то они будут подпитывать друг друга в различных сферах.