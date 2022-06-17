Москва, , 12:28 — REGNUM Разработаны пять новых национальных туристических маршрутов, в том числе тур «Сибирские каникулы» по местам отдыха президента России Владимира Путина. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Владимир Путин на отдыхе в Сибири Kremlin.ru

Продолжительность маршрута «Сибирские каникулы» по местам отдыха президента составляет восемь дней, его протяженность — порядка 1,2 тыс. км. Планируется, что первые группы туристов поедут по нему уже в июле 2022 года.

Догузова отметила, что это абсолютно особенный маршрут, у которого нет аналогов. Он пролегает по территориям трёх регионов России — Красноярского края, Хакасии и Тувы, включая посещение Саяно-Шушенской ГЭС.

Также представлены турмаршруты «Государева дорога» — между Санкт-Петербургом и Москвой, «Жигулевские выходные» — по Самарской области, «Кузбасс — огонь в сердце» и «Здесь начинается день» по острову Сахалин. Маршруты уже доступны для всех желающих.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в регионах России стартует летняя чартерная программа.

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