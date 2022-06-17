Москва, 17 июня 2022, 12:28 — REGNUM Разработаны пять новых национальных туристических маршрутов, в том числе тур «Сибирские каникулы» по местам отдыха президента России Владимира Путина. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Продолжительность маршрута «Сибирские каникулы» по местам отдыха президента составляет восемь дней, его протяженность — порядка 1,2 тыс. км. Планируется, что первые группы туристов поедут по нему уже в июле 2022 года.
Догузова отметила, что это абсолютно особенный маршрут, у которого нет аналогов. Он пролегает по территориям трёх регионов России — Красноярского края, Хакасии и Тувы, включая посещение Саяно-Шушенской ГЭС.
Также представлены турмаршруты «Государева дорога» — между Санкт-Петербургом и Москвой, «Жигулевские выходные» — по Самарской области, «Кузбасс — огонь в сердце» и «Здесь начинается день» по острову Сахалин. Маршруты уже доступны для всех желающих.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», в регионах России стартует летняя чартерная программа.
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