Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Российские спортсмены и спортивные федерации нуждаются в правовой поддержке, которая могла бы оказываться на базе Министерства спорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР), выступая на ПМЭФ-2022.

Дмитрий Свищев Svishchev.ru

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Также в России были отменены международные спортивные мероприятия.

«Есть идея создать на базе Минспорта департамент правовой поддержки. Хорошие спортивные юристы стоят дорого. Нам нужна такая поддержка», — сказал Свищев.