Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Российские спортсмены и спортивные федерации нуждаются в правовой поддержке, которая могла бы оказываться на базе Министерства спорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР), выступая на ПМЭФ-2022.

Svishchev.ru Дмитрий Свищев

В конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Также в России были отменены международные спортивные мероприятия.

«Есть идея создать на базе Минспорта департамент правовой поддержки. Хорошие спортивные юристы стоят дорого. Нам нужна такая поддержка», — сказал Свищев.